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«وشهد شاهد».. كوميدي أيرلندي يفضح الشذوذ  في الغرب بمقطع ساخر

«وشهد شاهد».. كوميدي أيرلندي يفضح الشذوذ  في الغرب بمقطع ساخر
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تواصل- فريق التحرير

في ظل الحملات والدعوات الرافضة للشذوذ والمثلية الجنسية، انتشر مقطع فيديو لأحد الكوميديين الساخرين في أيرلندا، والذي فضح فيه ممارسات الشذوذ في الغرب.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا مقطع فيديو للكوميدي الأيرلندي الساخر “ديف ألين” عن الشذوذ في الغرب.

وبحسب مقطع الفيديو يقول الكوميدي الساخر:” قبل أيام تحدثت مع رجل ينوي الرحيل، وسألته عن سبب هجرته لهذا البلد”.

وأضاف: “سألته لماذا ستهاجر فقال بسبب الشذوذ.. فقلت له: ما هذا الذي تقوله”؟

وتابع قائلا بعبارات ساخرة تكشف مراحل تعامل الغرب مع الشذوذ :” قبل 300 عام كانت عقوبة الشذوذ الإعدام بالشنق أو الإغراق”.

وأوضح أنه  قبل 100 عام كانت العقوبة هي الإعدام شنقا.

أما قبل 50 سنة كانت عقوبة الشذوذ الجلد و20 سنة سجن.

بينما كانت العقوبة قبل 20 سنة 200 جنيه غرامة والسجن سنتين.

فيما كانت قبل 5 سنوات الغرامة على العقوبة بسيطة ثم إعفاء.

وأنهى حديثه بعبارة ساخرة قائلا: لماذا إذا ستهاجر، فقال: أخشى أن تكون المرحلة القادمة أن يكون الشذوذ إجباريا.

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