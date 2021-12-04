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الأرصاد تتوقع هطول أمطار على ثلاث مناطق اليومين القادمين

الأرصاد تتوقع هطول أمطار على ثلاث مناطق اليومين القادمين
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن تميل درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة للانخفاض بشكل كبير.

وأضاف القحطاني، لـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن هناك فرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك غدا الأحد والإثنين بمشيئة الله.

أما درجات الحرارة ستبقى بمعدلاتها المنخفضة في فصل الشتاء ومن المتوقع أن تؤثر أيضا موجات قادمة على مناطق المملكة في هذا الفصل الذي يشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة كلما اتجهنا شمالا وهي أولى مناطق المملكة تأثرا بالموجات القادمة من الشمال.

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