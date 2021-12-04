الأمير محمد بن سلمان يزور السلطنة.. الإثنين المقبل

تواصل- فريق التحرير

ابتداءً من بعد غد الإثنين سيجري ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، زيارة إلى سلطنة عمان.

ونقلت عكاظ عن بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني ونشرته وكالة الأنباء العمانية، أنه سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين.

وبحسب البيان، فإن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والمملكة، وتعزيزا لأواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالا لما أسفر عنه اللقاء بين سلطان عمان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء الزيارة للسلطان هيثم إلى المملكة في شهر يوليو الماضي.