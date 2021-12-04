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«جزر كوك» تسجل أول إصابة بـ«كورونا» منذ انتشاره قبل عامين

«جزر كوك» تسجل أول إصابة بـ«كورونا» منذ انتشاره قبل عامين
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تواصل- وكالات:

بعد مرور أكثر من عامين على ظهور فيروس كورونا المستجد، سجلت جزر كوك الواقعة في المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة، اليوم السبت، أولى حالات الإصابة بكوفيد 19، والتي كانت في منأى عنه طوال عامين.

وأعلن رئيس الوزراء مارك براون، أنه ثبتت إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بفيروس كورونا أثناء وجوده في الحجر الصحي مع أسرته بعد عودته من الخارج.

وكانت جزر كوك عزلت نفسها بالكامل عن بقية العالم عندما بدأت الجائحة، وفق “سكاي نيوز عربية”.

ورغم ذلك كان بإمكان سكان الأرخبيل الموجودين في الخارج أن يعودوا إلى جزر كوك على متن عدد قليل من الرحلات الخاصة الآتية من نيوزيلندا، شرط خضوعهم لحجر صحي مدته 10 أيام لدى وصولهم ولاختبارات صحية متعددة.

ويُعتبر معدّل التطعيم ضدّ كوفيد-19 في الأرخبيل من بين الأعلى في العالم، إذ إنّ 96 بالمئة من السكّان فوق 12 عامًا تلقّوا جرعتَيْ لقاح.

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