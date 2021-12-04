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تصريح مفاجيء من بابا الفايتكان عن القارة العجوز:  «أنانية وممزقة»

تصريح مفاجيء من بابا الفايتكان عن القارة العجوز:  «أنانية وممزقة»
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تواصل- فريق التحرير

في تصريحات مفاجئة من بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس عن القارة الأوربية، حيث وصفها بأنها ” أنانية وتمزقها القومية”.

وقال البابا فرنسيس، اليوم السبت، إن أوروبا «تمزقها الأنانية القومية» في مسألة الهجرة، في مستهل زيارة له هي الأولى لأثينا منذ 20 عاما.

وأعرب عن أسفه أمام مسؤولين يونانيين كبار، لأن المجتمع الأوروبي يواصل المماطلة.

وأوضح أنه يعاني كما يبدو في بعض الأوقات من العجز وانعدام التنسيق، بدلا من أن يكون محركا للتضامن في مسألة الهجرة.

يذكر أن تقارير دولية كشفت الكثير من المعاناة للمهاجرين في عدد من الدول الأوربية، خاصة اليونان وبيلاروسيا، التي شهدت مأساة من أكبر مآسي المهاجرين في الآونة الأخيرة في ظل طقس قاسي البرودة، ما تسبب في وفاة عدد من المهاجرين.

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