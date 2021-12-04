الأرقام بالآلاف.. «أوميكرون» يوجه ضربة قاسية لهذه الدولة

تواصل- فريق التحرير

في تطور سريع يشبه انتكاسة في أعداد المصابين بسبب متحور أوميكرون، وصل عدد مصابي كورونا في جنوب أفريقيا أمس الجمعة، إلى أكثر من 16 ألف إصابة.

وأظهرت الأرقام الرسمية في جنوب إفريقيا أن البلاد سجلت في الأول في نوفمبر 106 إصابة فقط، وفي اليوم التالي كان عدد الإصابات 169حالة.

وأوضحت أنه بحلول نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر انقلبت الصورة في جنوب إفريقيا، حيث حدث ارتفاع هائل، وسجلت أرقام الإصابات ارتفاعا ثابتا، فكل يوم يمر بزيادة في عدد الإصابات.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية فقد تضاعف أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة، ما يزيد المخاوف بشأن قدرة المتحور الجديد “أوميكرون” على التفشي.

ويأتي الخوف من “أوميكرون” أن فيه عددا كبيرا من الطفرات (يقدر عددها بـ32)، التي يعتقد حاليا أنها قادرة على تفادي المناعة البشرية وإصابة أشخاص تعافوا من الوباء سابقا.

وكشفت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا أن بعض المصابين الجدد بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا، أصيبوا بالمرض مجددا عن طريق سلالة “أوميكرون”.