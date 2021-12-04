مشهد مروع.. فرار جماعي بسبب بركان ثائر في إندونيسيا

تواصل- وكالات:

في مشهد مروع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لبركان سيميرو الإندونيسي وهو ثائر، والذي يقع في شرق جزيرة جاوة، اليوم السبت، ما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان والرماد ودفع السكان إلى الجري في بعض المناطق القريبة، بما في ذلك منطقة لوماجانغ.

وفي بيان لها، قالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد إنه لم ترد تقارير عن أضرار في المباني أو الإصابات، مضيفة أن وكالة مكافحة الكوارث المحلية كانت تقيم خيام إجلاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب السكان المحليين وهم يركضون بينما غطى الدخان والرماد بعض القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وأفاد ثوريكول حق، رئيس منطقة لوماجانج بالقرب لوكالة “رويترز” بأن الطريق والجسر الذي يربط بين لوماجانغ ومدينة مالانج القريبة قطعا.

وأضاف: “لقد كانت هذه حالة ملحة وسريعة للغاية منذ اندلاعها”، مؤكدا أن عمليات الإجلاء جارية.