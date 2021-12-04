أغرب جنازة.. مات شاب فأخرجه أصدقاؤه من النعش وشيعوه على دراجة نارية والسبب صادم

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في واحدة من أغرب الجنائز، قرر أصدقاء شاب توفى إخراج جثمانه من النعش ووضعه على دراجة نارية وسط صديقيه لتشييعه بهذه الطريقة.

وكان مجموعة من الأصدقاء قد أخذوا صديقهم المتوفي إلى مثواه الأخير على دراجة نارية، حيث جلس قائد الدراجة النارية وخلفه الجثمان جالسًا وخلفه صديق آخر ويحيط بهم أصدقائؤم الآخرين في أغرب جنازة يمكن لـ المرء أن يراه في حياته.

يزعم أصدقاء الشاب المتوفي “إريك سيدينو” أنهم حصلوا على إذن من والديه لحضور جنازته في الإكوادور ، لإخراجه من نعشه للقيام بهذا العمل الغريب.

تقول التقارير إن حوالي 7 رجال شوهدوا وهم يحيطون بدراجة نارية ، بينما تم رفع الجثة الهامدة على مقعد الراكب، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

بينما كان الرجال يهتفون ويلوحون بأذرعهم، كان الجسد يتخبط على ظهر السائق، وشوهد رجل آخر وهو يتشبث بالجثة بإحكام قبل أن تقلع الدراجة النارية.

وقد توفي الشاب البالغ من العمر 21 عامًا في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن ورد أنه أصيب برصاصة، بينما كان في طريقه إلى جنازة أحد أفراد أسرته.

وقالت الشرطة إن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في المدينة ووصفته بأنه ‘نشاط شاذ وغير صحي، ولكن لم تحتجز السلطات أي من الأشخاص الذين نقلوا الجثة، كما لم يتم فتح تحقيق في الحادث لأن الجنازة تعتبر حدثًا خاصًا ولم تكن هناك شكاوى.