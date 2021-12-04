ركاب يدفعون طائرة للحاق برحلتهم (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عددا من الأشخاص يقومون بدفع طائرة بأحد المطارات.

وبحسب ما تم تداوله فقد قام أكثر من عشرة أشخاص، بدفع الطائرة من أجل إزاحتها من مدرج هبوط الطائرات، بأحد المطارات في نيبال.

وذكر موقع العربية أن الأمر بدأ عندما كان الركاب ينتظرون اللحاق برحلة في المطار، حيث كان من المقرر أن تهبط طائرتهم، لكنها لم تتمكن من ذلك لأن طائرة أخرى تابعة لشركة “تارا إير”، كانت عالقة في منتصف المدرج.

وأفاد أحد الأشخاص الذين كانوا يدفعون الطائرة عن المدرج، إنها كانت متوقفة في وسط المدرج بسبب ثقب في أحد إطاراتها، لذلك شرع الركاب من أجل اللحاق برحلتهم، في دفع الطائرة الصغيرة عن المدرج حتى تتمكن الطائرة الأخرى من الهبوط بالمطار.