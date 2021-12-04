الأرصاد: رياح باردة وأتربة.. و«الزعاق»: لهذا سُميت «جويريد»

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة وأتربة مثارة على معظم مناطق المملكة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار.

من جانبه قال الباحث في المناخ، د. عبدالعزيز الزعاق، إنَّ الرياح الباردة خلال هذه الأيام تسمى برياح “جويريد”، لأنها تجرد الأوراق من غصونها وتمتد إلى منتصف “المربعانية” تقريبا.

وأوضح أن حركة الهواء من مكان إلى آخر تسمى الرياح، فهي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض، وهذه الفوارق الضغطية تسببها حرارة الشمس، فالرياح هي المسؤولة عن نقل البرودة إلينا طوال فترة الشتاء، كما أنها هي المسؤولة عن نقل الحرارة إلينا طوال فترة الصيف، بما يسمى “السموم”.

وتابع الزعاق أن الرياح تنقسم بوجه عام إلى قسمين، رياح موسمية ورياح تجارية، والموسمية هي الرياح الرتيبة التي تهب في موسم معين مثل رياح البوارح الصيفية، فهي تهب مع شروق الشمس وتشتد مع الظهيرة وتهدأ مع الغروب، وسميت البوارح لأنها تبرح الأرض بقوتها.

أما الرياح التجارية فهي الرياح السائدة في فصل معين بالصيف أو الشتاء، وسميت بالتجارية لأنها كانت تستخدم في تحريك السفن التجارية في عرض البحر قديما.