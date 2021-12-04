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الزكاة والجمارك: المرحلة الأولى من «الفوترة الإلكترونية» تدخل حيز التنفيذ

الزكاة والجمارك: المرحلة الأولى من «الفوترة الإلكترونية» تدخل حيز التنفيذ
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تواصل- واس

دخلت اليوم المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) حيز التنفيذ ، والتي تشمل جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في المملكة–باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة –، وأي أطراف أخرى تقوم بإصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد الخاضع للضريبة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل أن المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام ، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها المُعلَنة مسبقاً، إضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والرقم التسلسلي للفاتورة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة

للفواتير الضريبية، إضافةً إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر.

ونوهت “الزكاة والضريبة والجمارك” بالوعي الكبير الذي لمسته لدى نسبة كبيرة من المكلفين وجاهزيتهم قبل الموعد المحدد لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع، الأمر الذي يؤكد على

الدور الذي قامت به الهيئة لتهيئة منشآت القطاع الخاص وتوعيتهم بمتطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية.

وكانت الهيئة خلال المرحلة الماضية تواصل جهودها التوعوية وذلك في سبيل تعزيز الوعي لدى جميع المكلفين، حيث عملت على إطلاق الدليل المفصل الذي يحتوي شرحاً مفصلاً لكافة التعريفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، وتوضيح الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنواع الفواتير الإلكترونية وكذلك أنواع المعاملات.

كما أطلقت الهيئة رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، ومن ضمنها: التعريفات، ومراحل التطبيق، ومتطلبات كل مرحلة من المرحلتين الاثنتين، وكذلك محظورات حلول الفوترة الإلكترونية.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية وجميع المهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

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