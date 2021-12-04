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قوات التحالف تطهّر حقلًا زراعيًا في حيس من ألغام حوثية

قوات التحالف تطهّر حقلًا زراعيًا في حيس من ألغام حوثية
القوات المشتركة تطهّر حقل زراعي 1
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تواصل – وكالات:

نجح فريق هندسي تابع لقوات التحالف من تفكيك 40 لغمًا زرعها الحوثيون في إحدى الحقول في قرية البليل شمالي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن مما حرم الأهالي من زراعة أملاكهم

ونقل عن أحد العاملين في الفريق الهندسي قوله إن الفريق اكتشف عددًا كبيرًا من الحقول المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مزارع المواطنين اليمنين

وأكد أن هذا يأتي ضمن جهوده قوات التحالف الكبيرة في تأمين المناطق المحررة مؤخرًا ومحاولاته إعادة تطبيع الحياة فيها، وأن الفرق الهندسية تواصل نزع وتفكيك حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

 

القوات المشتركة تطهّر حقل زراعي 3

القوات المشتركة تطهّر حقل زراعي 3

وقد حولت ميليشيا الحوثي عددًا من الأودية الزراعية الخصبة في الساحل الغربي إلى حقول ألغام وفخختها؛ فكانت سببًا موت مئات المدنيين بينهم النساء والأطفال.

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