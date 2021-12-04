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بامتياز.. “سبارك” أول مدينة صناعية تفوز بالتصنيف الذهبي المستدام في المملكة

بامتياز.. “سبارك” أول مدينة صناعية تفوز بالتصنيف الذهبي المستدام في المملكة
مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك
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تواصل – واس :

حصلت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” على أول تصنيف ذهبي مستدام بامتياز في المملكة، عن فئة المجتمعات – مرحلة التصميم، من قبل برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي صمم ليكون نظامًا لتقييم الاستدامة الشاملة.

وأُعلن عن حصول “سبارك” على شهادة “مستدام” خلال حفل تدشين برنامج إتمام في الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب الرئيس لإدارة المشاريع في أرامكو السعودية عبدالكريم الغامدي.

وأكد الغامدي تميّز مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” التي أطلقتها أرامكو ، عن المدن الصناعية الموجودة في المملكة من خلال إنشاء نظام بيئي مستدام على مستوى عالمي. وهذا الإنجاز يعزز قدرة “سبارك” على دعم المصنّعين والمستثمرين في مسيرتهم نحو الحصول على شهادة “مستدام” لمنشآتهم الخاصة، في إطار الجهود لبناء مجتمع طاقة متكامل.

ويهدف برنامج البناء المستدام إلى التصدّي لتحدّيات الاستدامة على المدى الطويل، ويساعد المدن والمجتمعات على تطوير خطط مسؤولة لتحسين الاستدامة، والأنظمة الصديقة للبيئة في الطاقة والمياه والنفايات والنقل، والعديد من العوامل الأخرى التي تُسهم في جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة وتحقيق أهدافها المنشودة.

وحازت مدينة الملك سلمان للطاقة، على المستوى “الذهبي” بامتياز وفقًا لعدد من المعايير والاشتراطات المبنية على مواصفات ومقاييس عالمية، يعتمدها برنامج البناء المستدام في تقييم تصميم المجتمعات، والتي تشمل خصائص الموقع، والربط المجتمعي، والإدارة وعمليات التشغيل، والمياه، وجودة الحياة المجتمعية، والتعليم، والابتكار، والطاقة.

وصممت مدينة الملك سلمان للطاقة لتكون أول مركز عالمي متكامل للطاقة، بحيث يسمح بأداء عمليات فعّالة ومستدامة.

ومن المقرر أن يشكّل هذا المشروع الضخم البوابة الرئيسة لقطاع الطاقة الإقليمي نظرًا لموقعه الجغرافي، وقربه من شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية.

كانت “سبارك” حازت في سبتمبر من العام الماضي، على شهادة “لييد LEED” العالمية من المستوى الفضي في ريادة الطاقة والتصميم البيئي، كأول مدينة صناعية في العالم تحصل على هذه الشهادة.

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