اعلامي مصري عن استقالة “قرداحي”: “اللي اتكسر عمره ما هيتصلح”

تواصل – فريق التحرير:

قال الاعلامي المصري في قناة “Mbc”، عمرو أديب: إن استقالة وزير الاعلام اللبناني، جورج قرداحي، جاءت متأخرة، معلقًا على قرار الاستقالة، بالمثل الشعبي المعروف “اللي اتكسر عمره ما يتصلح”، لما أحدثته أزمة تصريحات قرداحي تجاه المملكة من شرخ في العلاقات اللبنانية الخليجية.

وأضاف أديب أن وجود قرداحي في منصبه كان عبثًا ولا طائل منه، مؤكدًا أن الوزير المستقيل، كاذب في كل ما يقوله، بشأن أنه ضحى بنفسه من أجل الحفاظ على اللبنانيين في الخليج.

وأكد أديب أن قرداحي يحاول كذبًا أن يظهر في صورة البطل، وأن اللبنانيين في الخليج لم يتعرض أحد منهم لأي أذى، وأنهم في الخليج آمنون مطمئنون، كما أكدت على ذلك المملكة، بشكل صريح وواضح.

وعقد “قرداحي”، أمس، مؤتمراً صحفياً، أعلن فيه استقالته من منصبه كوزير للإعلام.

وكانت تصريحات لـ “قرداحي” أساءت لجهود التحالف في اليمن؛ قد تسببت في أزمة بين لبنان ودول الخليج.