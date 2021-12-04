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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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رجل أعمال كندي أمريكي يسخر من رؤساء تويتر.. فماذا فعل؟

رجل أعمال كندي أمريكي يسخر من رؤساء تويتر.. فماذا فعل؟
سخرية من رؤساء تويتر
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تواصل – وكالات:

سخر إيلون ماسك رجل الأعمال كندي، والحاصل على الجنسية الأمريكية من الرئيس التنفيذي الحالي والسابق لتويتر

حيث نشر صور قديمة لـ “ستالين على أنه الرئيس التنفيذي الحالي باراغ أغراول، وصورة لـ “نيكولاي يجوف إيفانوفيتش” على أنه جاك دورسي المدير السابق لتوبتر .

وكان نيكولاي يجوف إيفانوفيتش رئيسًا للشرطة في زمن ستالين، وقد أعدام بتهمة الخيانة الكبرى

ويعد إيلون ماسك رجل الأعمال الكندي، والحاصل على الجنسية الأمريكية المولود في جنوب أفريقيا، مؤسسًا لشركة سبيس إكس، والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز، ويسعى إلى تجسيد فكرة نظام النقل فائق السرعة المسمى بالهايبرلوب.

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