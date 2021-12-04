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احتراق جيب في “طعوس” الثمامة.. شاهد الفيديو

احتراق جيب في “طعوس” الثمامة.. شاهد الفيديو
احتراق سيارة جيب
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول احتراق سيارة “جيب” في الرمال الناعمة في الثمامة، بمنطقة الرياض.

وظهرت النيران في مقطع الفيديو، وهي تشتعل بشكل مخيف، في أول ساعات الليل، بينما يجري بعض الأشخاص في محاولة لإنقاذ السيارة، بعدما هبت فيها النيران من كل جانب.

الإحتراق تم بسبب قيام بعض الشباب، بعمليات “تطعيس” في الرمال، في حالة من الإستمتاع بأجواء الشتاء بالبر، وتعتبر بعض حالته شديدة الخطورة، خاصة في الأماكن البعيدة.

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