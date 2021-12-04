الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

المملكة تفاوض شركة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية محليًّا

المملكة تفاوض شركة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية محليًّا
السيارات الكهربائية - المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

تجري المملكة مفاوضات مع مجموعة “فوكسكون” التايوانية للتكنولوجيا، لتأسيس مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية، وهي خطوة ستساعد في تسريع خطط تنويع الأقتصاد لتحقيق الريادية الاقتصادية.

فيما يسعى صندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس كياناً جديداً يُدعى فيلوسيتي ليكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك، فيما ستوفر “فوكسكون” البرمجيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية للمركبات الكهربائية الجديدة، مما يساعد المملكة على اكتساب الخبرة في تصنيع السيارات، حسب”العربية”.

ويهدف الطرفان إلى توقيع اتفاق بحلول نهاية العام الجاري، رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية في ذات الشأن.

مواد ذات صلة

صندوق الاستثمارات يحذر من حسابات تنتحل اسمه لطلب مبالغ مالية.. ويوضح طريقة الإبلاغ عنها

صندوق الاستثمارات يحذر من حسابات تنتحل اسمه لطلب مبالغ مالية.. ويوضح طريقة الإبلاغ عنها

أصول صندوق الاستثمارات تقفز بنسبة 12.5 % خلال عام

أصول صندوق الاستثمارات تقفز بنسبة 12.5 % خلال عام

أضخم 10 صناديق ثروة سيادية في العالم.. تعرف على ترتيب المملكة

أضخم 10 صناديق ثروة سيادية في العالم.. تعرف على ترتيب المملكة

25 % من أسهم إعمار المدينة الاقتصادية.. صفقة لتحسين البنية التحتية للمملكة

25 % من أسهم إعمار المدينة الاقتصادية.. صفقة لتحسين البنية التحتية للمملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة