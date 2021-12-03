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الأمن البيئي يضبط مخالفين لدخولهم منطقة محمية لهذا الغرض

الأمن البيئي يضبط مخالفين لدخولهم منطقة محمية لهذا الغرض
الامن البيئي - القوات الخاصة
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تواصل – واس :

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة،هم 5 مواطنين وبحريني، ارتكبوا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في منطقة حائل.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالفين وبحوزتهم 5 صقور تستخدم في الصيد، وبندقية هوائية، وقد طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المالكي أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص؛ هي غرامة تبلغ  5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة 5 آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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