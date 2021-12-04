مفاجأة.. برنامج تجسس “صهيوني” يخترق هواتف الخارجية الأمريكية

تواصل – وكالات:

قالت مصادر مطلعة: إن برامج تجسس معقدة، طورتها مجموعة “إن.إس.أو” بكيان الاحتلال، اخترقت تسع أجهزة آيفون على الأقل لموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصادر، أن عمليات الاختراق، التي حدثت خلال الشهور الماضية طالت مسؤولين أمريكيين في أوغندا، أو تركزت على مسائل تتعلق بالبلد الإفريقي، وفق “روسيا اليوم”.

كانت مجموعة “إن.إس.أو”، أوضحت في بيان أمس، أنها لا يوجد لديها أي مؤشر على استخدام برامجها في هذه الهجمات، مؤكدة أنها بدأت تحقيقًا موسعًا، كما ألغت الحسابات ذات الصلة.

فيما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، التعليق على الاختراقات، وأشار إلى قرار اتخذته وزارة التجارة في الآونة الأخيرة، بوضع شركة “إن.إس.أو” على قائمة الكيانات التي من الصعب على الشركات الأمريكية التعامل معها.