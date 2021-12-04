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سفارة المملكة في دولة أوروبية تطالب المواطنين بالمغادرة.. ما الأمر؟

سفارة المملكة في دولة أوروبية تطالب المواطنين بالمغادرة.. ما الأمر؟
سفارة المملكة فى تيران
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تواصل – وكالات:

طالبت سفارة المملكة في العاصمة الألبانية تيرانا، المواطنين بالمغادرة حتى نهاية الشهرالجاري، ما لم يمددوا تأشيراتهم هناك.

وقالت السفارة في بيان، عبر صفحتها الرسمية، أنه على الراغبين في البقاء في الأراضي الألبانية من المواطنين بعد انتهاء المدة المقررة، الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في ألبانيا، من خلال تقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

وأضافت أنه في حال عدم التزام المواطنين، بتقديم طلب التأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة، وتجاوزهم فترة الإقامة النظامية، فإنهم سيخضعون لعقوبات مخالفة شروط الإقامة المحددة.

وأكد البيان أن العقوبات، تتمثل في المغادرة طوعًا، قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاد المخالف وتغريمه بما يعادل 1755.5 ريال، تتضاعف عند تجاوز فترة المخالفة شهرًا واحدًا.

ويأتي التوضيح من قبل السفارة، بناء على انتهاء فترة قرار السماح لدخول السعوديين، إلى البلد دون تأشيرة مسبقة والتي تنتهي بنهاية ديسمبر الجاري.

 

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