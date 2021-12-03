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أين بدأ ظهور أوميكرون؟ رئيس بوتسوانا يوضح الأمر

أين بدأ ظهور أوميكرون؟ رئيس بوتسوانا يوضح الأمر
بتسوانا - كورونا - تصريحات
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تواصل – وكالات:

ذكر موكجويتسي ماسيسي رئيس بوتسوانا أن أول من ثبتت اصابته بالمتحور الجديد “أوميكرون” هم دبلوماسيين أربعة كان بعضهم قد جاء من أوروبا، داعياً إلى العدول عن حظر السفر واسع النطاق المفروض على دول في جنوب القارة الإفريقية.

فيما رفض الرئيس الكشف عن جنسيات الدبلوماسيين، واكتفى بالقول: “بعضهم مروا على أوروبا والبعض الآخر مر على أماكن أخرى.

وأبدى الرئيس في مقابلة له مع “سي.إن.إن” مساء الخميس؛ رفضه القيود المفروضة على السفر التي فرضها العديد من دول العالم بسبب “أوميكرون”، واصفًا إياها بإنها غير ضرورية، وغير مسؤولة”.

ودفع المتحور الجديد الذي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق، العديد من الحكومات لفرض قيود على السفر مع بلدان الجنوب الإفريقي، واتخاذ تدابير أخرى لمحاولة احتوائه.

وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد المكان الذي ظهرت فيه المتحور الجديد “أوميكرون” لأول مرة، أعلنت جنوب إفريقيا في 25 نوفمبر الماضي، وتلتها بوتسوانا في اليوم التالي، اكتشاف متحور جديد تختلف طفراته عن سلالة دلتا واسعة الانتشار.

وكانت جنوب إفريقيا قد وصفت اجراءات تقيد السفر إليها بأنها عقاب لأنها حددت المتحور الجديد مبكرا.

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