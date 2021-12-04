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أطعمة تقلل من آلام والتهابات المفاصل تكشفها دراسة

أطعمة تقلل من آلام والتهابات المفاصل تكشفها دراسة
التهاب المفاصل - أطعمة مفيدة
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تواصل – وكالات :

حللت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nutrients؛ العديد من الأنظمة الغذائية ذات الخصائص المضادة للالتهابات لتقييم تأثيرها على أعراض التهاب المفاصل، وارتبطت الأنظمة الغذائية المتوسطية والنباتية والكيتونية بتقليل الالتهاب.

ووفقاً للدراسة فإن السمة المشتركة لهذه الحميات المضادة للالتهابات هي تفضيل الفواكه والخضروات، وهذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتوفر عددا من الفوائد الصحية الأخرى.

وتجنب الأطعمة المسببة للالتهابات مثل اللحوم الحمراء والبيضاء مفيد أيضاً، ويمكن للأطعمة عالية المعالجة التي تحتوي على السكر أو الملح أن تزيد الالتهاب سوءا، بحسب وكالة روسيا اليوم.

ويمكن أن يؤدي خفض مستويات الكوليسترول في الدم إلى تخفيف أعراض هذا النوع من التهاب المفاصل، وتحتوي بعض الأطعمة، مثل الأسماك الزيتية، على خصائص مخفضة للكوليسترول ومضادة للالتهابات.

من جانبها توصي جمعية خبراء التغذية البريطانية (BDA) الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل بتناول الأسماك الزيتية مرة واحدة في الأسبوع أو تناول مكملات زيت السمك. ومن الاعتبارات الغذائية الأخرى التي تؤثر على التهاب المفاصل وزنك العام.

كما توصي جمعية BDA بأن التمرين المنتظم مع الأكل الصحي يمكن أن يكون أفضل طريقة لتقليل آلام المفاصل إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

وقد يساعدك أيضا تجربة طرق مختلفة للإحماء والتبريد لضمان عدم التسبب في أي إصابة لنفسك.

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