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متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا ادخل سيارته للوكالة؟.. التجارة توضح

متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا ادخل سيارته للوكالة؟.. التجارة توضح
وزارة التجارة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا ادخل سيارته للوكالة، مشيراً إلى أن هذا الاستفسار من أكثر الأسئلة التي وردت لحساب الوزارة على تويتر.

وقال الحسين، أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة من الوكيل الذي اشترى السيارة منه إذا حدث عطل يتعذر بسببه استخدام السيارة في الحالات التالية :

– الحالة الأولى : إذا كانت السيارة مشمولة بالضمان.

– الحالة الثانية : إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار ذات الطلب الدائم بشكل فوري، أو ذات الطلب النادر لمدة تزيد عن 14 يوماً.

– الحالة الثالثة : إذا لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة .

مشيراً إلى إنه إذا حدثت إحدى هذه الحالات الثلاث، يلزم الوكيل بتوفير سيارة بديلة بنفس الفئة، أو تعويض المستهلك بمبلغ مالي يعادل ( قيمة السيارة وقت الشراء/ 400 X عدد أيام التأخير) .

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