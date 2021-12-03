بنسبة 73% .. ابتكار أجهزة لكشف كذب الإنسان عن طريق الوجه

تواصل – وكالات :

نجح فريق من العلماء في ابتكار أجهزة استشعار نجحت في قراءة وجوه عدد من المتطوعين، عن طريق مراقبة ورصد التغييرات الطفيفة في حركة الوجه أثناء قولهم لأكاذيب أو حقائق صادقة.

73%

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلًا عن دورية Brain and Behavior ، فقد استطاع نظام الذكاء الاصطناعي معرفة ما إذا كان شخص ما يكذب بدقة 73%، وهي نسبة أقل قليلاً من اختبار كشف الكذب، الذي وصل إلى درجة دقة بنسبة 80%.

فيما قال العلماء أن تلك النسبة المئوية تم تحقيقها في مرحلة مبكرة للغاية من التجربة مما يعني أنه سيمكن أن تتحسن في المستقبل.

عضلات الوجه

واستخدم الباحثون برامج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل التغييرات الصغيرة جدًا في حركات العضلات بسرعة أثناء الكذب، بما يشمل حركات صغيرة لعضلات الخد والحاجبين.

وتم قياس حركات الوجه باستخدام ملصقات مطبوعة على أسطح ناعمة تحتوي على أقطاب كهربائية قادرة على مراقبة وقياس الأعصاب والعضلات، حيث قام الباحثون بتثبيت الملصقات على عضلات الخدين القريبة من الشفتين والعضلات الموجودة فوق الحاجبين.

تستند الدراسة إلى افتراض أن عضلات الوجه تتلوى عندما يقوم الشخص بالكذب، وأنه حتى الآن لا توجد أقطاب كهربائية حساسة بدرجة كافية لقياس هذه الالتواءات، ولذلك قام الباحثون بتدريب برنامج تعلم آلي على تحديد الأكاذيب بناءً على إشارات تخطيط كهربية العضلات EMG القادمة من الأقطاب الكهربائية.

تستخدم في المطارات وعمليات استجواب الشرطة

وبتطبيق هذه الطريقة ، تم تحقيق درجة دقة تصل إلى 73%، وربما تكون نسبة غير مثالية، ولكنها أفضل بكثير من تقنيات أخرى تستخدم لنفس الغرض.

وتوقع العلماء، أنه يمكن في المستقبل استخدام الكاميرات المجهزة بالذكاء الاصطناعي في المطارات، أو في مقابلات التوظيف عبر الإنترنت أو في عمليات استجواب الشرطة للمشتبه بهم لمعرفة ما إذا كان شخص ما يكذب.