القارة العجوز: تتخطى الـ 75 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

تواصل – فريق التحرير:

تخطت أوروبا حاجز الـ 75 مليون إصابة بفايروس كورونا منذ بداية الجائحة، جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء وأظهرت احصاءاته ذلك؛ فيما بدأ متحور “أوميكرون” انتشاره في القارة العجوز.

كانت منظمة الصحة العالمية صرحت منذ أيام أن مئات الآلاف من الأشخاص قد يلقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا في أوروبا بحلول ربيع 2022، فيما حذر فرع منظمة الصحة العالمية بأوروبا أن هناك عوامل وراء الزيادة الحالية، منها سلالة دلتا التي تعد الأكثر قدرة على الانتشار، وظهور المتحور أوميكرون الذي يجعل شتاء أوروبا مقلقًا.