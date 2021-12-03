مواطنة تبتكر جهازًا جديدًا لتدوير النفايات البلاستيكية وتقترح استخدامه في الحج

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ابتكرت مواطنة، جهازًا لتدوير النفايات البلاستيكية في الحج والأماكن العامة، والتي من شأنها أن يتم تحويلها لعائد اقتصادي يتم الاستفادة منه.

وحول تفاصيل ابتكار الجهاز، أوضحت المواطنة نورة العجمي لبرنامج “النشرة” على قناة “الإخبارية”، إن فكرة الجهاز بدأت قبل 6 سنوات، وتحديدًا عندما كانت تؤدي فريضة الحج، وملاحظتها للجهود الضخمة في التخلص من النفايات.

وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بفرز النفايات آليًا، ثم يقوم بإرسال بيانات عن كمية البلاستك للمركز الأم، والأعطال التي تواجه الجهاز.

وأكدت العجمي، أن الجهاز يمكن استخدامه في الأماكن العامة، وكذلك الاستفادة منه في موسم الحج.