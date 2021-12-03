تعرّف على أفضل طريقة لاختيار غسول اليدين المناسب في الشتاء

تواصل – وكالات :

كشفت صحيفة تايمز أوف إنديا، عن الطريقة المناسبة لغسل اليدين ، خاصة في الشتاء وانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه يوجد بعض السمات التي يجب البحث عنها في غسول اليدين كالتالي:

الحماية من الجراثيم

تعتبر الحماية من الجراثيم مسألة أساسية عندما يتعلق الأمر بغسل اليدين، فمن الضروري أن يساعد المنظف في تخليص أيدينا من جميع الأوساخ والجراثيم.

وتنتشر العدوى عادة عندما تلمس الأيدي الملوثة الوجه والعينين والأنف والفم مما يسهل وصول الجراثيم إلى الجسم.

الرائحة

الرائحة لها تأثير كبير على مزاجنا، ويمكن للمستخلصات الفاكهية والزهرية والقائمة على الزيوت في غسول اليدين أن تضفي روائح العطر على اليدين وتساعد في رفع الحالة المزاجية والإيجابية.

الترطيب

لا يقتصر غسول اليدين الجيد على حماية اليدين من الجراثيم وتنظيف الشوائب فحسب، بل يترك أيدينا ناعمة ورطبة أيضاً. يمكن أن يساعد المزيج المثالي من المكونات والصيغة الصحيحة على ترطيب البشرة وتنعيمها، لهذا السبب، اختر دائمًا غسول اليدين الذي له خصائص ترطيب تحافظ على نظافة يديك وتجعلها ناعمة ونضرة أيضًا.

الانتعاش

يمكن أن يعزز غسل اليدين بتركيبات العطور حالة مزاجية نشطة لدينا، مما يسمح لنا بالشعور بالانتعاش والنشاط. يمكن أن تكون عملية، تدليك اليدين برغوة الصابون بمثابة لحظة تنشيطية سريعة لنا. وهذا الأمر مطلوب في وقتنا الحاضر لأنه يعزز الشعور بالراحة والاسترخاء.