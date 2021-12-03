الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على أفضل طريقة لاختيار غسول اليدين المناسب في الشتاء

تعرّف على أفضل طريقة لاختيار غسول اليدين المناسب في الشتاء
افضل غسول لليدين للحماية من الجراثيم
0

تواصل – وكالات :

كشفت صحيفة تايمز أوف إنديا، عن الطريقة المناسبة لغسل اليدين ، خاصة في الشتاء وانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه يوجد بعض السمات التي يجب البحث عنها في غسول اليدين كالتالي:

الحماية من الجراثيم

تعتبر الحماية من الجراثيم مسألة أساسية عندما يتعلق الأمر بغسل اليدين، فمن الضروري أن يساعد المنظف في تخليص أيدينا من جميع الأوساخ والجراثيم.

وتنتشر العدوى عادة عندما تلمس الأيدي الملوثة الوجه والعينين والأنف والفم مما يسهل وصول الجراثيم إلى الجسم.

الرائحة

الرائحة لها تأثير كبير على مزاجنا، ويمكن للمستخلصات الفاكهية والزهرية والقائمة على الزيوت في غسول اليدين أن تضفي روائح العطر على اليدين وتساعد في رفع الحالة المزاجية والإيجابية.

الترطيب

لا يقتصر غسول اليدين الجيد على حماية اليدين من الجراثيم وتنظيف الشوائب فحسب، بل يترك أيدينا ناعمة ورطبة أيضاً. يمكن أن يساعد المزيج المثالي من المكونات والصيغة الصحيحة على ترطيب البشرة وتنعيمها، لهذا السبب، اختر دائمًا غسول اليدين الذي له خصائص ترطيب تحافظ على نظافة يديك وتجعلها ناعمة ونضرة أيضًا.

الانتعاش

يمكن أن يعزز غسل اليدين بتركيبات العطور حالة مزاجية نشطة لدينا، مما يسمح لنا بالشعور بالانتعاش والنشاط. يمكن أن تكون عملية، تدليك اليدين برغوة الصابون بمثابة لحظة تنشيطية سريعة لنا. وهذا الأمر مطلوب في وقتنا الحاضر لأنه يعزز الشعور بالراحة والاسترخاء.

مواد ذات صلة

كم عدد الدول التي وصل إليها متحور أوميكرون حتى الآن؟.. «الصحة العالمية» توضح

كم عدد الدول التي وصل إليها متحور أوميكرون حتى الآن؟.. «الصحة العالمية» توضح

توضيح مهم من متحدث «الصحة» بشأن المتحورات الجديدة وفعالية اللقاحات

توضيح مهم من متحدث «الصحة» بشأن المتحورات الجديدة وفعالية اللقاحات

بايدن: هذا الشخص هو الرئيس الحقيقي لأمريكا

بايدن: هذا الشخص هو الرئيس الحقيقي لأمريكا

هل تم تسجيل وفيات ناتجة عن «أوميكرون»؟.. «الصحة العالمية» توضح

هل تم تسجيل وفيات ناتجة عن «أوميكرون»؟.. «الصحة العالمية» توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>