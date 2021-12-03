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سيارة تعطلت فتوقف قائدها على يسار طريق سريع وظل بداخلها.. فوقعت الكارثة!

سيارة تعطلت فتوقف قائدها على يسار طريق سريع وظل بداخلها.. فوقعت الكارثة!
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو حادث مروع لسيارة، بعد تعطلها على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهر الفيديو السيارة المتعطلة وقد أوقفها قائدها على يسار الطريق، وتصرف بطريقة خاطئة حين أصر أن يبقى بداخلها، حيث اصطدمت به سيارة مسرعة وتسبب في حادث مروع، لتتوالى بعدها حوادث التصادم بين السيارات على الطريق لتسبب كارثة.

فيما انتقد رواد مواقع التواصل قائد السيارة، مشيرين إلى أنه من الأفضل عند تعطل السيارة أن يتم إيقافها على يمين الطريق، وحفاظاً على سلامة قائدها لا بد أن يترجل منها ويقف بعيداً عنها، فربما أن تصطدم بها سيارة أخرى نظراً لعدم الانتباه لها بسبب توقف الإشارات الضوئية.

 

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