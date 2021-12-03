كم عدد الدول التي وصل إليها متحور أوميكرون حتى الآن؟.. «الصحة العالمية» توضح

تواصل – وكالات :

كشفت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، عن عدد الدول التي تم العثور على متحور “أوميكرون” فيها حتى الآن .

وقالت كيركوف بحسب وكالة روسيا اليوم: “لقد تلقينا تقارير عن متحور (أوميكرون) من 38 دولة”، موضحة أن “هذه الدول تقع في جميع الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية”.

من جهته، دعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، جميع الدول الأعضاء في المنظمة “إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتكافئة مع الخطورة بالتوافق مع القواعد الطبية الصحية الدولية”.

وشدد على أن “الاستجابة العالمة يجب أن تكون هادئة ومنسقة ومتسقة”.

وتم تسجيل أول إصابة بالمتحور في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.