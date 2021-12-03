قرار جديد من «التعليم» يخص معلمي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية 

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قال وزير التعليم حمد آل الشيخ: إن الوزارة قررت مطلع الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، تنفيذ مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، وشروط الترشيح لبرامج الدبلوم العالي في المرحلة الأولى.

وأوضح آل الشيخ، في تعميم الإطار العام للمشروع، أن هذا يأتي بناء على توجهات الوزارة نحو تحقيق الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، في تخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، في المراحل الابتدائية، والمتوسطة والثانوية، وإتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات للتدريس في تخصصات أخرى عبر مجموعة من برامج الدبلوم العالي، حسب ما ذكرت صحيفة«عكاظ».

ووفق التعميم فإن القبول ستتولاه الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث والإشراف على ترشيح المتقدمين للالتحاق بالبرامج لمن انطبقت عليهم الشروط، علما أن البرامج مجانية ويتم تنفيذها في الفترة المسائية “مدمج” ولا تتطلب تفرغا كليا أو جزئيا.

وعن شروط القبول العامة، أفاد الوزير أنها تتضمن الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى، وأن يكون المؤهل مسجلا بمركز المعلومات، في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون المتقدم أحد شاغلي الوظائف التعليمية، في تخصصات الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية أو الدراسات الاجتماعية.