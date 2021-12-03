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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بايدن: هذا الشخص هو الرئيس الحقيقي لأمريكا

بايدن: هذا الشخص هو الرئيس الحقيقي لأمريكا
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تواصل – وكالات:

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أنتوني فوتشي، منهمك للغاية في شؤون البيت الأبيض، لدرجة أنه يبدو في بعض الأحيان “الرئيس الحقيقي” للبلاد.

وقال “بايدن” مازحًا، خلال خطاب ألقاه حول استراتيجية الحكومة الجديدة لمكافحة الوباء: لقد رأيت الدكتور فوتشي أكثر من زوجتي، ودوما أتساءل من منا الرئيس؟.

وقدم بايدن خطة جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أنها لا تتضمن إمكانية فرض إغلاق، وأنه سيتم التركيز على توسيع نطاق الاختبارات والتطعيم للمواطنين ضد الوباء، حسب “فوكس نيوز”

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