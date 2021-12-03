بايدن: هذا الشخص هو الرئيس الحقيقي لأمريكا

تواصل – وكالات:

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أنتوني فوتشي، منهمك للغاية في شؤون البيت الأبيض، لدرجة أنه يبدو في بعض الأحيان “الرئيس الحقيقي” للبلاد.

وقال “بايدن” مازحًا، خلال خطاب ألقاه حول استراتيجية الحكومة الجديدة لمكافحة الوباء: لقد رأيت الدكتور فوتشي أكثر من زوجتي، ودوما أتساءل من منا الرئيس؟.

وقدم بايدن خطة جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أنها لا تتضمن إمكانية فرض إغلاق، وأنه سيتم التركيز على توسيع نطاق الاختبارات والتطعيم للمواطنين ضد الوباء، حسب “فوكس نيوز”