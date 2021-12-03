الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أول تعليق لرئيس الوزراء اللبناني على استقالة «قرداحي»: كانت ضرورية

أول تعليق لرئيس الوزراء اللبناني على استقالة «قرداحي»: كانت ضرورية
0

تواصل – وكالات:

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، من منصبه كانت ضرورية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء اللبناني، في بيان له على حسابه في تويتر أن نجيب ميقاتي، أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون، عصر اليوم، بعيد تسلمه من وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، كتاب استقالته من الحكومة، مؤكدًا أن الرئيسين قد تشاورا في الوضع وآخر المستجدات الحكومية.

وقال البيان: “أما وقد تقدّم وزير الإعلام جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة، يهمني تأكيد الآتي: أولاً: إن استقالة الوزير كانت ضرورية بعد الأزمة، التي نشأت مع المملكة، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه من شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء العرب، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية”.

وتابع: “ثانياً:إن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها”.

وكانت تصريحات قرداحي المسيئة، لجهود التحالف في اليمن، تسببت في أزمة بين لبنان ودول الخليج، مما أسفر عن أزمة دبلوماسية واقتصادية للبنان.

مواد ذات صلة

الرئيس اللبناني يوافق على استقالة «قرداحي»

الرئيس اللبناني يوافق على استقالة «قرداحي»

الأمير «عبد الرحمن بن مساعد»: قرداحي كاذب قبل أن يكون وزيراً وحين أصبح وعندما استقال

الأمير «عبد الرحمن بن مساعد»: قرداحي كاذب قبل أن يكون وزيراً وحين أصبح وعندما استقال

أول تعليق حكومي لبناني بعد استقالة «قرداحي»: فلنبدأ مع المملكة والخليج هذه الخطوة

أول تعليق حكومي لبناني بعد استقالة «قرداحي»: فلنبدأ مع المملكة والخليج هذه الخطوة

«خبر غير مهم للغاية».. هكذا نقلت «قناة العربية» نبأ استقالة قرداحي (فيديو)

«خبر غير مهم للغاية».. هكذا نقلت «قناة العربية» نبأ استقالة قرداحي (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>