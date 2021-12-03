أول تعليق لرئيس الوزراء اللبناني على استقالة «قرداحي»: كانت ضرورية

تواصل – وكالات:

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، من منصبه كانت ضرورية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء اللبناني، في بيان له على حسابه في تويتر أن نجيب ميقاتي، أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون، عصر اليوم، بعيد تسلمه من وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، كتاب استقالته من الحكومة، مؤكدًا أن الرئيسين قد تشاورا في الوضع وآخر المستجدات الحكومية.

وقال البيان: “أما وقد تقدّم وزير الإعلام جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة، يهمني تأكيد الآتي: أولاً: إن استقالة الوزير كانت ضرورية بعد الأزمة، التي نشأت مع المملكة، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه من شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء العرب، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية”.

وتابع: “ثانياً:إن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها”.

وكانت تصريحات قرداحي المسيئة، لجهود التحالف في اليمن، تسببت في أزمة بين لبنان ودول الخليج، مما أسفر عن أزمة دبلوماسية واقتصادية للبنان.