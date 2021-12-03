«ماكر الشياهين».. ماذا تعرف عن أشهر كهف لاصطياد الصقور النادرة بالمملكة؟

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في خيبر شمال المدينة المنورة، يقع كهف “ماكر الشياهين”، الذي تتخذه صقور الشياهين، مكاناً لتواجدها وتكاثرها، ويعتبره هواة صيد الصقور، أهم موقع لاصطياد الصقور النادرة في المملكة.

وأوضح الباحث والمهتم بتراث محافظة خيبر عيسى الرشيدي، أن كهف “ماكر الشياهين” يمتد طوله إلى ثلاثة كيلومترات، ويبلغ عرضه 18مترا.

وعن سبب تسمية الكهف بـ”ماكر الشياهين”، أكد الرشيدي أن ذلك يرجع إلى وجود ماكر للصقور في أعلى الكهف، تتخذه وقت تكاثرها واستقرارها، وفق”العربية.نت”.

وأوضح أن الكهف يتكون من حجر بازلتي صعب انهياره، وهو من آثار البراكين وتنسماتها التي تعود لآلاف السنين، وتم توثيق الكهف رسميًا في 2018، وهو كهف ضمن عشرة كهوف موجودة في نفس المنطقة.