تعرّف على حيلة شركة «ميتا» السرية لاكتشاف المحتالين على تطبيقاتها

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “ميتا” المعروفة سابقا باسم “فيسبوك”، عن بعض الحيل السرية، التي تخطط لاستخدامها في رصد المحتالين على تطبيق “مسنجر” والرسائل المباشرة على “إنستجرام”.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على جعل هذه التطبيقات مشفرة من طرف إلى طرف، مؤكدة وجود مخاوف من أن يجعل ذلك، من الصعب إيقاف إساءة الاستخدام عبر الإنترنت.

وأضافت أنه سيتم استخدام الذكاء الصناعي، للكشف بشكل استباقي عن الحسابات المتورطة، في أنماط سلوك ضارة بدلًا من فحص الرسائل الخاصة، حسب “ذي صن”.

وأشارت “ميتا” إلى أنها تزود المستخدمين، بعدة نصائح وتحذيرات داخل التطبيق، حول الأشخاص الذين يرسلون رسائل إليهم، مؤكدة أن التشفير من طرف إلى طرف على النظام الأساسي، لن يتم تفعيله قبل عام على أقل تقدير.