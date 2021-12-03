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الأمير «عبد الرحمن بن مساعد»: قرداحي كاذب قبل أن يكون وزيراً وحين أصبح وعندما استقال

الأمير «عبد الرحمن بن مساعد»: قرداحي كاذب قبل أن يكون وزيراً وحين أصبح وعندما استقال
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تواصل – فريق التحرير:

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد: إن تصريحات وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي كاذبة، وذلك رداً على ما ادعاه “قرداحي” بأن استقالته جاءت حتى لا يتعرض اللبنانيون في الخليج للأذى.

وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن اللبنانيين في الخليج لم يتعرضوا لأي أذى، وأن المملكة أعلنت ذلك بشكل رسمي وصريح، مضيفاً: “قرداحي كاذب قبل أن يكون وزيرًا، وحين أصبح كذلك، وحين استقال”.

وكان “قرداحي”، قد عقد اليوم، مؤتمراً صحفياً، أعلن فيه استقالته من منصبه كوزير للإعلام في الحكومة اللبنانية.

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