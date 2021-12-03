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«التعليم»: استمرار الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للابتدائية

«التعليم»: استمرار الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للابتدائية
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تواصل – واس:

يبدأ بعد غد الأحد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، وذلك بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضورياً وعن بُعد، ومواصلة رحلتهم التعليمية رغم تحديات الجائحة في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في مناطق ومحافظات المملكة. ويواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضورياً مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية، كما يواصل طلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال دراستهم عن بُعد من خلال منصة “مدرستي”، ومنصة “روضتي”.

ووجهت وزارة التعليم إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، كذلك الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، مع الالتزام بتطبيقها حفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

ونوهت الوزارة بأهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبقة في الفصول الافتراضية عبر منصة “مدرستي”.

وأكدت وزارة التعليم على مكاتب الإشراف التربوي بمتابعة سير العملية التعليمية من اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بالتقارير لإدارات التعليم حيال ذلك؛ بهدف متابعة العملية التعليمة، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم.

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