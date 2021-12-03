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أول تعليق حكومي لبناني بعد استقالة «قرداحي»: فلنبدأ مع المملكة والخليج هذه الخطوة

أول تعليق حكومي لبناني بعد استقالة «قرداحي»: فلنبدأ مع المملكة والخليج هذه الخطوة
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
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تواصل – وكالات:

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي قد تكون خطوة جديد في علاقة بيروت مع المملكة وأشقائها في الخليج.

وأكد الوزير عبر حسابه في “تويتر” أن الأمن والأمان والمصلحة العربية المشتركة هي أهم الأهداف، تحت مظلة الشرعية العربية.

وتابع: “فلنبدأ، بحسٍ وطنّي جامع بنّاء، بتطبيق الإجراءات العملية “فعلاً” حمايةً لمجتمعنا اللبناني ومجتمعات أشقائنا في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”.

تأتي تصريحات وزير الداخلية، بعد إعلان جورج قرداحي استقالته من منصبه، في وزارة الإعلام، بعد 37 يوما على الأزمة، التي سببتها تصريحاته المسيئة لدول الخليج.

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