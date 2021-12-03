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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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روسيا تكتشف مفاجأة بعد إطلاق نظام التعرف على الوجوه

روسيا تكتشف مفاجأة بعد إطلاق نظام التعرف على الوجوه
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تواصل – وكالات:

كشفت وزارة النقل الروسية، عن مفاجأة وذلك بعدما ساعد نظام التعرف على الوجوه في مترو موسكو، في اكتشاف 380 شخصًا كانوا في عداد المفقودين.

وقال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف: إن نظام التعرف على الوجوه في مترو أنفاق موسكو، استطاع منذ مطلع العام الجاري اكتشاف 380 شخصا اعتبروا مفقودين سابقا، من بينهم 89 طفلا، وفق “روسيا اليوم”.

وأوضحت قناة “Telegram” التابعة للوزارة، أن مترو الأنفاق، يستخدم نظام التعرف على الوجوه من طراز “سفيرا”، ما ساعد في اكتشاف أكثر من 2520 مواطنا مدرجًا على قائمة المطلوبين.

وأضافت أن المستقبل، سيشهد تطبيق تكنولوجيا القياسات الحيوية، على نطاق واسع في مجالات مختلفة، مؤكدة أن الطرق العصرية ستساعد الجميع، كثيرًا من أجل التعرف على الهوية.

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