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مفاجأة.. كيف انتشر متحور «أوميكرون» في هذه الدولة!

مفاجأة.. كيف انتشر متحور «أوميكرون» في هذه الدولة!
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تواصل – وكالات:

أصيب ما يصل إلى 60 شخصا بـ”كوفيد-19″ في حفل لعيد الميلاد وُصف بالكبير في النرويج، حضره الوافدون حديثا من جنوب إفريقيا.

وقال خبراء طبيون: إنهم يخشون أن السبب قد يكون متحوّر أوميكرون الجديد ذو الطفرات الفائقة، بحسب روسيا اليوم.

وإذا ما أُكّد تشخيص أوميكرون، فسيكون ذلك أكبر انتشار لمتحوّر فيروس كورونا الجديد في العالم حتى الآن.

واجتمع حوالي 120 موظفا في Scatec، وهي شركة للطاقة المتجددة، في حفلة عيد الميلاد في مطعم Louise في العاصمة النرويجية أوسلو يوم الجمعة الماضي.

وأفادت NRK يوم الخميس أن أحد الضيوف عاد لتوه من جنوب إفريقيا، حيث اكتُشف متحوّر أميكرون مؤخرا.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الشخص مصابا بعدوى أوميكرون أو “المريض صفر” في الحالات المتعلقة بحفلة عيد الميلاد.

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