بالفيديو.. تصادم على طريق الأمير ماجد بجدة

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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطأ فادحا من قائد مركبة تسبب في وقوع تصادم على أحد الطرق في المملكة.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، عبر “تويتر”: انطلاق مركبة بسرعة جنونية، واصطدامها بمركبة أخرى، مما تسبب في فقدان قائدها للسيطرة عليها وارتطامها في الرصيف الفاصل بين الطريق في الاتجاه الآخر.

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من 4 تصرفات خاطئة عند الازدحامات.

وأوضح حساب المرور الرسمي على “تويتر” أن تلك السلوكيات الخاطئة تتمثل فيما يلي:

1- التنقل من مسار لآخر

2- عدم ترك مسافة آمنة

3- إساءة استخدام منبة المركبة

4- التجاوز من أكتاف الطريق

 

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