أيقظ نائما أثناء خطبة الجمعة.. ما حكم صحة صلاته؟

تواصل- فريق التحرير

من المعلوم أن الحديث أثناء الخطبة والإمام على المنبر، يفسد خطبة الجمعة ومن اللغو المنهي عنه أثناء الخطبة.

وفي سؤال وجه للشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام ، عن حالة ربما تقع مع بعض الأشخاص، حول حكم إيقاظ النائم بالحركة دون الكلام أثناء خطبة الجمعة؟

وأجاب الشيخ الخثلان عن هذه الحالة: أنه لا بأس بذلك، حينما يشعر الشخص أنّ من بجواره قد دخل في النوم فنبهه بيده أو بالإشارة فلا بأس في هذه الحالة.

وأوضح الشيخ الخثلان أن المنع والمحظور هو الكلام، كما جاء في الأثر: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب” أنصت” فقد لغوت”.

أما الإشارة بالحركة لإيقاظ النائم أو لأجل مصلحة فلا بأس بذلك، ولا يفسد الخطبة.