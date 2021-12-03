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اليونان: أول مصاب بـ«أوميكرون» تلقى التطعيم الكامل وقدِم من هذه الدولة

اليونان: أول مصاب بـ«أوميكرون» تلقى التطعيم الكامل وقدِم من هذه الدولة
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تواصل- وكالات:

كشفت اليونان معلومات عن أول حالة تم تسجيلها مصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” والتي كانت لمواطن قادم من جنوب أفريقيا يبلغ من العمر 60 عامًا.

وحسب التلفزيون اليوناني، فغن المواطن اليوناني الذي أصيب بالمتحور الجديد، سبق له وأن خضع للتطعيم الكامل ضد الفيروس.

وذكر وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس ومدير المنظمة الوطنية للصحة العامة ثيوكليس زاوتيس خلال مؤتمر صحفي لهما، أن المصاب قيد الحجر الصحي، ويعاني أعراضا خفيفة للمرض.

وأفاد تلفزيون ERT بأن المصاب هو رجل أعمال بالغ 60 عاما من العمر، وعاد إلى اليونان من جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا وتم وضع أقربائه ومن كانوا على متن الرحلة الجوية معه قيد الحجر الصحي.

ووصل الرجل إلى جزيرة كريت اليونانية صباح الـ26 من نوفمبر قادما من جنوب إفريقيا عبر إحدى الدول الأوروبية.

وأظهر الاختبار السريع في المطار نتائج سلبية وفي اليوم التالي ظهرت عليه أعراض المرض وفي 29 نوفمبر تم تأكيد إصابته، حيث خضع لفحوصات إضافية للاشتباه بإصابته بمتحور “أوميكرون”، حيث ثبتت إصابته به.

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