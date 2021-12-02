«الزواج مقابل الذهاب لجبهات القتال».. مليشيا الحوثي تقيم احتفالية لـ 3600 عريس

تواصل- فريق التحرير

في طريقة جديدة من حيل مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، تقوم المليشيا بدعم المئات في إتمام زواجهم، مقابل الذهاب لجبهات القتال، تعويضا عن خسائرهم البشرية التي تتكبدها المليشيا على يد قوات دعم الشرعية.

وفي تفاصيل الواقعة أو الحيلة الجديدة، التي تداولها نشطاء ومدونون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي:” تقوم المليشيا : باحتفال لزواج 3600 عريس في مبادرة إنسانية بظاهرها ولكن الحقيقة أنه زفاف 3600 شهيد – من وجهة نظرهم- بما سيكون بعد شهر كحد أدني وتزويج 3600 زينبية وإنجاب ما لا عدد من الأيتام”.

وبسب ما تم تداوله، فإن الحفل الجماعي الذي نظمته مليشيات الحوثي للشباب اليمنيين والأفارقة وبعض الجاليات (اللبنانيين والإيرانيين )على حسب تصريحهم يشترط على العريس الالتزام خطيا الالتحاق بالجبهات بعد الزواج.

وأعرب النشطاء عن استيائهم من خداع الحوثي، الذي حرق الأفارقة سابقا حرقآ مباشرا، والآن يحرقهم بطريقة غير مباشرة وبأسلوب جديد من خلال التحشيد للجبهات.