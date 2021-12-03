تقرير استقصائي.. 12 عصابة رقمية استهدفت المملكة منذ 2020

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أعد باحثون في “كاسبرسكي” 39 تقريرًا استقصائيًا يتعلق بـ 12 عصابة رقمية استهدفت المملكة منذ اندلاع الجائحة في 2020.

وكشفت معلومات عن تفاصيل التهديدات والتحقيقات المرتبطة بالعصابات الرقمية التي تستهدف المملكة.

وتوصل “كاسبرسكي” إلى أن هذه العصابات تستهدف في الأساس المؤسسات الحكومية والهيئات الدبلوماسية فضلًا عن المؤسسات التعليمية وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية وشركات تقنية المعلومات ومرافق الرعاية الصحية وشركات المحاماة ومؤسسات الجيش والدفاع في المملكة.

كما شملت بعض العصابات الرقمية سيئة السمعة التي تقف وراء التهديدات، Lazarus وMuddyWater وOilRig وSideCopy، وفقا لـ”الوطن”.

واستهدفت عصابة MuddyWater الجهات الحكومية وشركات الاتصالات والنفط بهدف استخلاص المعلومات باستخدام الحسابات المخترقة لإرسال رسائل بريد إلكتروني تصيدية مع مرفقات موجّهة إلى أشخاص مستهدفين بعينهم.

في سياق متصل، تواصل تقنيات الذكاء الاصطناعي اكتساب مزيد من الزخم على امتداد القطاعين العام والخاص في المملكة، التي باتت مهيّأة لتغدو رائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي.