الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ربع العالم مصاب بهذا المرض..  كيف يغزو الجسم؟

ربع العالم مصاب بهذا المرض..  كيف يغزو الجسم؟
0

تواصل- فريق التحرير

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يوجد أكثر من 1.5 مليار نسمة، أو ما يعادل 24% من سكان العالم، مصابون بعدوى الديدان الطفيلية.

وتعتبر الملاريا، وحمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع، والليشمانيا والبلهارسيا من أكثر الأمراض المنقولة بالنواقل والأكثر انتشارا بالمملكة، بحسب ما ذكرته الباحثة المختصة بالطفيليات نورة القحطاني.

وبحسب الوطن، قالت القحطاني: إن العديد من الأمراض تسببها كائنات حية تسمى الطفيليات، وهو كائن حي يعيش على كائن حي آخر أو داخله.

وأوضحت أن الطفيليات تدخل عن طريق الفم أو الجلد، حيث تأتي الطفيليات التي تدخل من خلال الفم عن طريق تلوث الأكل والشرب بالبيوض.

ويمكن أن تبقى في الأمعاء أو تأوي إلى جدار الأمعاء وتغزو الأعضاء الأخرى.

وتابعت:  أما الطفيليات التي تدخل من خلال الجلد فتثقب الجلد مباشرة من خلال باطن القدمين عندما يمشي الشخص حافي القدمين، أو من خلال الجلد عندما يسبح الشخص أو يستحم في ماء يحتوي على الطفيليات.

مواد ذات صلة

«الصحة العالمية» تعتمد قراراً جديداً بشأن الاستجابة للأوبئة

«الصحة العالمية» تعتمد قراراً جديداً بشأن الاستجابة للأوبئة

الصحة العالمية: أوربا مركز لتفشي كورونا و«ودلتا» هو السائد بالقارة العجوز

الصحة العالمية: أوربا مركز لتفشي كورونا و«ودلتا» هو السائد بالقارة العجوز

توضيح جديد من «الصحة العالمية» بشأن فعالية اللقاحات أمام متحور «أوميكرون»

توضيح جديد من «الصحة العالمية» بشأن فعالية اللقاحات أمام متحور «أوميكرون»

نصيحة مهمة من «الصحة العالمية» لغير المطعمين بعد ظهور «أوميكرون»

نصيحة مهمة من «الصحة العالمية» لغير المطعمين بعد ظهور «أوميكرون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>