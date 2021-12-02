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السر في«السبانخ والبطاطا».. خضروات وفواكه تحميك من الإصابة بالسكتة الدماغية

السر في«السبانخ والبطاطا».. خضروات وفواكه تحميك من الإصابة بالسكتة الدماغية
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تواصل- وكالات:

رغم فقدان آلاف الأشخاص في العالم سنويًا نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، لا يعرف كثيرون أن المحافظة على النظام الغذائي وتناول الخضروات المفيدة يمكن أن تقي من هذا الخطر بنسبة كبيرة.

ووجد الخبراء، أن تناول الخضار يمكن أن يُقلل من المخاطر بنسبة تصل إلى 24%.

وحسب موقع “ميديك فوروم”، فإن البطاطا الحلوة والبطاطس تعملان على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكدت خبيرة التغذية سارة بفلوغرادت أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل البطاطس والموز والطماطم والبرقوق والبطيخ وفول الصويا، يمكن أن تساعدك في الحفاظ على ضغط دم صحي – عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية.

كما أن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأضافت : إذا أراد كبار السن تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فقد أظهر بحث جديد أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هو أفضل ما يمكنهم فعله.

وأكدت أن الأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة عالية من هذه الأطعمة هم أقل عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية من أولئك الذين يعانون من نقص المعادن.

 

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