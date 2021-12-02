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طليقته اتهمته بضربها.. توقيف مواطن نشر ادعاءات مسيئة لعدد من الجهات بمكة

طليقته اتهمته بضربها.. توقيف مواطن نشر ادعاءات مسيئة لعدد من الجهات بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن نشر ادعاءات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن نشر ادعاءات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود بلاغات اعتداء بالضرب والتهديد والقذف من قبل طليقته بحقه.

وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

 

 

 

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