«شجرة الزجاجة» الوحيدة في العالم.. تعرف على أعظم كنوز اليمن المهددة بالانقراض

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سلطت مدونة رحلات سفر ومصورة روسية، الضوء على واحدة من أهم جُزر العالم التي تضم أندر الكنوز النباتية، وهي جزيرة سقطرى في اليمن، حيث تعد إحدى أعظم كنوز اليمن في مجال التنوع البيولوجي.

وتنفرد الجزيرة بكونها المنطقة الوحيدة التي تحتضن أكبر تجمع للنباتات المستوطنة، التي لا يُوجد مثلها في أي مكان آخر في العالم.

ومن بين أنواع نباتاتها النادرة والمهددة بالانقراض “شجرة الزجاجة”، والتي سُميت كذلك بسبب سماكة جذعه الذي يُشبه الزجاجة.

ونقل موقع “سي إن إن ” بالعربية، مدونة رحلات السفر والمصورة الروسية كريستينا ماكيفا، وصفها للشكل المميز لنبات زهرة الصحراء السقطرية.

وتقول ماكيفا، لموقع CNN بالعربية، إنها تجوب العالم بحثًا عن الأماكن الجميلة على الكوكب من أجل توثيقها، وبالطبع لم تستطع تجاهل نبات زهرة الصحراء السقطرية خلال وقتها على الجزيرة، إذ حرصت على توثيقه في العديد من الصور.

ومن وجهة نظر ماكيفا، تنفرد زهرة الصحراء السقطرية بشكلها الذي يشبه نسخة مصغرة من أشجار الباوباب، المعروفة باسم أشجار التبلدي، المزهرة.

وتضيف: “أنا على يقين أنها قادرة على تحمل الجفاف والرياح القوية التي غالبًا ما تهب في سقطرى”.

وتصف ماكيفا زهرة الصحراء السقطرية قائلة: “أسميتها ساكورا باوباب، يبدو لي أن هذا أفضل وصف لهذا النبات، إذ تتمتع بأزهار وردية وجذع يتخذ شكل الزجاجة”، مشيرًة إلى أن هذا النبات يُطلق عليه اسم شجرة الزجاجة على الجزيرة.

وتوضح ماكيفا أن جزيرة سقطرى تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم من أجل شجرة دم الأخوين، والتي تعد من أندر الأشجار والنباتات المستوطنة في الجزيرة، واقترن اسم الشجرة باسم الجزيرة لشهرتها وأهميتها منذ أقدم العصور.