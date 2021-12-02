الشخص الوحيد الذي يملك عدم الرد  على زعماء العالم .. كيف حفر هذه المكانة

تواصل- فريق التحرير

ربما لا يعرف الكثيرون المكانة التي حققها المدير التنفيذي لشركة ” فايزر”.

ففي البداية كانت شركته تصنع حبوب الفياجرا، وعندما ظهر فيروس كورونا المستجد واكتشفوا اللقاح، أصبح” ألبرت بورلا” مقصداً للزعماء، ويتلقى منهم اتصالات ومراسلات ودعوات والجميع يطلب وده.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام عن ” ألبرت بورلا”، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يصفه بالصديق المقرب.

كما دعي ” ألبرت بورلا”، لقمة السبع الكبار، بالرغم أنه لا يتقلد منصبا سياسيا.

وبعد ظهور كورونا، واكتشافه اللقاح، أصبح بورلا الشخصية الأكثر استقطابا في العالم.

وكانت ترده يوميا عشرات الرسائل من زعماء وسياسيين حول العالم، وكان يستطيع الإجابة أو الرفض.

وبسبب نفوذ ” بورلا” الكبير، دعي لقمة العشرين في يونيو الماضي، حيث استقرت طائرته بجوار طائرة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.