بأحد مطارات الولايات المتحدة.. الطائرات تسير فوق قبور الموتى

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قامت الولايات المتحدة ببناء مدرج للطائرات على قبور عائلة كانت تسكن هذه الأرض التي تم بناء المطار عليها، حيث تم نقل رفات أغلبهم إلا أربعة فقط تم بناء المدرج ووضع علامة على قبورهم.

وقبل بناء هذا المطار كان هناك أرض زراعية ملك لعائلة تسمى “دوستون”، فدفن في تلك الأرض الكثير من أفراد العائلة، الذين تم نقل أغلبهم، باستثناء 4 منهم لا زال يوجد علامات مكان قبورهم التي تقع في مسار أحد مدارج الطائرات.

ومن غرائب المطارات أيضا حول العالم مطار فانكوفر الدولي في كندا، الذي يوجد به حوضان للسمك يمتازان بكبر حجمهما، أكبرهم سعته 114 ألف لتر، والآخر هو حوض لسمك قنديل البحر سعته 1800 لتر.