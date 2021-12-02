الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بأحد مطارات الولايات المتحدة.. الطائرات تسير فوق قبور الموتى

بأحد مطارات الولايات المتحدة.. الطائرات تسير فوق قبور الموتى
0

تواصل – فريق التحرير:

قامت الولايات المتحدة ببناء مدرج للطائرات على قبور عائلة كانت تسكن هذه الأرض التي تم بناء المطار عليها، حيث تم نقل رفات أغلبهم إلا أربعة فقط تم بناء المدرج ووضع علامة على قبورهم.

وقبل بناء هذا المطار كان هناك أرض زراعية ملك لعائلة تسمى “دوستون”، فدفن في تلك الأرض الكثير من أفراد العائلة، الذين تم نقل أغلبهم، باستثناء 4 منهم لا زال يوجد علامات مكان قبورهم التي تقع في مسار أحد مدارج الطائرات.

ومن غرائب المطارات أيضا حول العالم مطار فانكوفر الدولي في كندا، الذي يوجد به حوضان للسمك يمتازان بكبر حجمهما، أكبرهم سعته 114 ألف لتر، والآخر هو حوض لسمك قنديل البحر سعته 1800 لتر.

مواد ذات صلة

أمريكا تسجل أول إصابة بـ«أوميكرون» لوافد من جنوب أفريقيا

أمريكا تسجل أول إصابة بـ«أوميكرون» لوافد من جنوب أفريقيا

قائمة بأكثر الدول المسجلة لحالات الوفاة والإصابة بـ«كورونا».. وأمريكا تتصدر

قائمة بأكثر الدول المسجلة لحالات الوفاة والإصابة بـ«كورونا».. وأمريكا تتصدر

أوصت بها لجنة صحية.. أقراص لعلاج كورونا بالولايات المتحدة

أوصت بها لجنة صحية.. أقراص لعلاج كورونا بالولايات المتحدة

أمريكا تطرد 27 دبلوماسيًا روسيًا من أراضيها

أمريكا تطرد 27 دبلوماسيًا روسيًا من أراضيها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>